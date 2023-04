Zien: uitverkocht AZ-stadion klapt in 5e minuut voor omgekomen Alkmaarse Lily (5)

Het hele AZ-stadion stond, net na de 1-0, even stil bij het overlijden van Lily. Deze week kwam het meisje van 5 om het leven bij een ongeluk . Haar vader is een vaste AZ-aanhanger. Fanatieke supporters van de club toonden een spandoek in vijfde minuut van de kwartfinale van de Conference League tegen Anderlecht.

Vanavond is belangrijk voor de Alkmaarders, maar op verzoek van de fanatieke supporters van AZ, de Ben-Side, staat de wedstrijd heel even in het teken staat van een tragisch verlies in Alkmaar afgelopen zaterdag.

Iets voor het middaguur raakt de 5-jarige Lily dan betrokken bij een ongeluk op de Nicolaas Beetskade. Ze zit zelf in een bakfiets die in botsing komt met een motor. Het meisje overleeft het niet. De buurt is in diepe rouw.

Elke dag komen er op een speciale gedenkplek meer bloemen, knuffels en kaarten bij. Het is aan het randje van het Rembrandtkwartier. Ook in vele straten daar hangen vlag halfstok, met hier en daar een gekleurde bloem aan de bovenkant vastgemaakt.

'Laatste eer bewijzen'

En vanavond dan het stadion van AZ: in de vijfde minuut is gevraagd aan het hele publiek om te gaan staan en te applaudisseren. "Zoals jullie wellicht allemaal hebben vernomen, is er een tragisch ongeluk gebeurd waarbij een meisje is omgekomen van één van onze mede supporters op de Ben-Side.