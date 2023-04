Anderlecht-trainer Riemer: "Ongelofelijk dat AZ zoveel zelfvertrouwen heeft"

Bij de afsluitende persconferentie werd Brian Riemer, de trainer van Anderlecht, gevraagd naar het schijnbare gebrek aan angst bij AZ voor zijn ploeg. "Het is ongelofelijk dat AZ zoveel zelfvertrouwen heeft in zichzelf", reageerde Riemer. "Maar dat is goed om te horen. Ze zullen zoals elk ander team een strijdplan hebben morgen. Dat zou ik ook doen als ik de trainer was van AZ."

Na afloop van de 2-0 nederlaag in Brussel was de Nederlandse pers kritische op AZ, maar daarnaast ook weinig lovend over Anderlecht. "Ik vind het erg interessant dat de Nederlandse kranten zo veel aandacht voor ons hadden vorige week. Ik zie het als een compliment dat ze over ons niveau in die wedstrijd schreven. Ik laat het aan de analisten wat ze van ons vinden. Ik was in ieder geval heel blij met onze prestatie vorige week."

De wedstrijd tussen AZ en Anderlecht begint morgen om 18.45 uur. Het stadion is Alkmaar is uitverkocht.