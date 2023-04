Samenwerking Hinskens en Volendam bevalt goed; handbaltrainer tekent voor twee jaar bij

In de BENE-League greep Volendam met een zevende plaatst naast de play-offs. "Hopelijk kunnen we volgend jaar doorbouwen op hetgeen waar we dit seizoen aan begonnen zijn. Dat de pieken van dit seizoen, zoals het thuis winnen tegen Aalsmeer of het uit winnen tegen Lions, het basisniveau gaat worden waarmee we mee gaan doen om bij de beste vier ploegen van de BENE-League te eindigen", aldus Hinskens in een eerste reactie op zijn contractverlenging.

"We zijn denk ik een mooi traject gestart aan het begin van dit seizoen en dat is nog lang niet klaar. Ik heb in ieder geval twee jaar bij getekend, maar wie weet wat er verder nog in het vat zit", vervolgt Hinskens. "Ik kijk er naar uit om daar de aankomende twee jaar verder mee aan de slag te gaan. Ik hoop de fans ook. Het zou mooi zijn als de zaal wat vaker vol zou kunnen zitten en dat mensen wat liever naar de hal willen komen, ook als het geen finale wedstrijd is."

Aanstaande zaterdag komt Volendam opnieuw in actie in de HandbalNL League. De ploeg van Geert Hinskens speelt dan in het Drentse Zwartemeer de uitwedstrijd tegen Hurry-Up.