Amsterdam aA nl Julia zoekt zichzelf in haar muziek

Er wordt hard gewerkt in de huisstudio van Koen Hermans op het Zeeburgereiland in Amsterdam. Hier werkt Julia Sabate, samen met Hermans en met Ruben Sieben aan haar debuutalbum. Het is een wervelende mix van elektropop, hiphop en Spaanse muziek.

"Mijn muziek geeft energie en is bedoeld om mensen kracht te geven", vertelt Sabate. Zij is half Spaans, half Nederlands. Haar songs gaan over haar zoektocht naar wie zij eigenlijk is, "Ik ben opgegroeid in Nederland, maar ik heb een Spaanse moeder. Sinds kort ben ik gaan nadenken over hoe mijn leven had kunnen lopen als ik in Spanje was opgegroeid. Dat heeft het gevoel in mij opgeroepen dat ik twee dingen ben en ik wil allebei die kanten omarmen."

Het Spaanse deel van mijzelf trekt mij door moeilijke momenten Julia Sabate

Al van kleins af aan maakt Julia muziek, haar ouders zijn allebei klassiek geschoolde muzikanten. Julia haalt haar inspiratie uit klassieke muziek, maar ook uit hedendaagse Spaanse pop: "Ik zing het liefst in het Spaans, voor mij is dat de beste taal om me uit te drukken. De cultuur, het Spaanse leven, om dat in de muziek te verwerken, dat is zoiets moois. Het Spaanse deel in mijzelf is krachtig en vrouwelijk. Het trekt mij door moeilijke momenten heen."



Eind april speelt Julia Sabate in het Patronaat in Haarlem, half mei staat ze in de Bitterzoet in Amsterdam. Later dit jaar komt haar album uit.