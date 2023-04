Vakbonden akkoord met cao ziekenhuizen: "Gelukkig geen actiedag meer bij NWZ"

De grootste vakbonden, FNV en CNV, zijn akkoord gegaan met die nieuwe cao voor ziekenhuizen. Daarmee zijn nieuwe acties in de ziekenhuizen van de baan. "Een hele geruststelling", vindt Tanneke Goverse van het actiecomité in Alkmaar. "Ik ben tevreden. We hebben het maximale eruit kunnen halen."

Om toch iets in beweging te krijgen hadden zorgmedewerkers de vakbonden nodig. Met die vakbonden staan ze nu sterker. "Daardoor zitten we ineens wel aan tafel. Deze nieuwe cao is er dankzij de druk die wij gezet hebben."

"Het klopt wel dat het eigenlijk veel te ingewikkeld is geworden. Er is in Den Haag een integraal zorgakkoord vastgesteld en dat akkoord bepaalt hoeveel wij kunnen verdienen, daar komt het op neer."

Goverse doelt op een lange reeks bezuinigingen en reorganisaties. "Als zorgmedewerkers hebben we dat veel te lang maar laten gebeuren. We dachten: Daar kunnen we toch niks tegen doen. Ik ben ook maar een operatie-assistente." Te bescheiden, weet ze nu.

"Zo'n actiedag, dat gaat toch tegen ons gevoel in. Het was nodig, maar liever doen we zoiets niet"

Voor sommige actievoerders blijft er nog wel wat te wensen over. "De salarisverhoging, die is niet voor iedereen genoeg. Maar over het algemeen zijn mensen echt blij. Als de inflatie opnieuw uit de hand loopt, zoals dit voorjaar het geval was, komen er nieuwe gesprekken. Dat is afgesproken in de cao en geeft voor veel betrokkenen toch vertrouwen voor in de toekomst."

De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar laat weten nog niet officieel te reageren, omdat de kleinere vakbonden eerst nog akkoord moeten geven. Voor Goverse is het een prettig besef dat nieuwe actiedagen niet meer nodig zijn. "Nee, zo'n actiedag, dat gaat toch tegen ons gevoel in. Het was nodig, maar liever doen we zoiets niet. We doen dit werk omdat we mensen willen helpen."