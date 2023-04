Stadsdeelcommissie spreekt twijfels uit over beëindigen Bos en Lommermarkt

Stadsdeelcommissie West sprak gisterenavond in een vergadering over de Bos en Lommermarkt die per 1 november, en mogelijk eerder, stopt . De commissie is het niet eens met het besluit dat portefeuillehouder Thomas Hermans in april nam. De stadsdeelcommissie zit met veel vragen. Carlo van Munster van GroenLinks diende een motie in om te vragen waar dit plan vandaan komt. De motie kreeg met 12-2 de meerderheid van de stemmen.

Gisterenavond bleek dat er nog veel frustratie bij partijen binnen de commissie zit over het 'eenzijdige besluit' van portefeuillehouder Hermans over het beëindigen van de markt. Van Munster diende tijdens de vergadering een motie in waarin hij het bestuur vraagt het besluit over de Bos en Lommermarkt op te schorten, zodat dit eerst zorgvuldig met de stadsdeelcommissie kan worden besproken. De motie werd met een meerderheid van 12 tegen 2 aangenomen.

Twee weken geleden kwam het nieuws naar buiten dat de Bos en Lommermarkt in november dit jaar stopt. Stadsdeel West liet toen weten niet meer met de markt verder te willen gaan, omdat er te weinig marktkooplui en klanten zouden zijn. Per 1 mei gaat de markt dan ook terug naar één marktdag, de woensdag. Daarnaast liet het stadsdeel ook weten dat de markt eventueel ook eerder dan november kon worden stopgezet.

Van Munster (GroenLinks) en Wout Deterink (VVD) geven aan dat het pijnpunt zit in het feit dat de stadsdeelcommissie West op geen enkele manier werd betrokken bij het besluit en het voor hen volledig 'uit de lucht kwam vallen'. Hermans bood hierop zijn excuses aan en ziet in dat hij de commissie niet voldoende heeft betrokken.

Sociaal aspect

Volgens Van Munster verschilt hij van mening met het bestuur dat de markt niet werkt, voor veel bewoners werkt de markt volgens hem wel. "Maar als je met de bewoners spreekt, zie je dat er juist door hen wel veel gebruik van de markt wordt gemaakt. Het sociale aspect dat in de markt zit, daar gaat het om", vertelt hij. "Mensen die in de hulpverlening zitten gaan naar die markt toe, maar denk ook aan moeders die niet vaak buitenkomen, maar wel naar de markt gaan."

Het opheffen gaat volgens hem dan ook veel te snel. "Het is een te makkelijke weg om die bewoners zo te laten vallen en de markt volledig op te heffen. Ik wil strijden en opkomen voor het belang van juist die mensen."

Alternatieven

Ondanks dat de waardering voor de markt sinds vorig jaar wel is afgenomen, geeft zestig procent van de omwonenden bij Bos en Lommer in een enquête aan een markt te willen hebben. Van Munster hoopt dat er nagedacht gaat worden over alternatieven voor de markt. "Vier jaar geleden sprak ik omwonenden zelf over de markt, het is een ramp als deze verdwijnt!", benadrukt hij.

Volgens Deterink voegt de markt echt wat toe aan het winkelgebied in Bos en Lommer. "Als VVD hebben wij de inzet: kijk of je de markt met betaalbare versproducten in een andere vorm kunt behouden. Bijvoorbeeld door in plaats van een straat met meerdere kramen, twee of drie kramen neer te zetten met een ander aanbod per dag." Een hele straat afsluiten, handhaving regelen, het op- en afbouwen van de markt, in combinatie met lege marktkramen, zoals nu vaak het geval is, lukt volgens hem niet.

Verder benadrukte de PvdA in de vergadering gisteren dat er nu vooral gekeken wordt naar harde cijfers, maar stelde hierbij de vraag of er ook gevraagd is aan de bewoners van West wat het belang van de markt is?

Op 16 mei is de eerstvolgende vergadering van de commissie, waarin Van Munster verwacht dat er een memo komt met hoe Hermans omgaat met deze motie.