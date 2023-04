Twee kermissen in één stad bijten elkaar niet: "Geen concurrentie, maar een aanvulling"

Dertig jaar geleden liep Ed Mense als coördinator kermissen van de gemeente Haarlem voor de eerste keer over de Zaanenlaan. En nog steeds let hij scherp op of alle regels worden nageleefd bij de opbouw van de attracties. De kermis in Haarlem-Noord gaat vanmiddag van start.

Op de Grote Markt draait de kermis al een week lang. Vanmiddag komt daar dus een extra kermis bij. Tien dagen lang kunnen grote en kleine Haarlemmers hier plezier beleven in allerlei attracties. Volgens Mense bijten twee kermissen in één stad elkaar niet. “Concurrentie is er niet. Het zijn twee verschillende kermissen en ze vullen elkaar juist goed aan.”

Kermis Haarlem Zaanelaan - NH Nieuws