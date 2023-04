Tien sollicitanten willen burgemeester van Bloemendaal worden

Elbert Roest is sinds begin september 2017 burgemeester van Bloemendaal, zijn termijn loopt in september af. Een volgende termijn van zes jaar zit er voor de 68-jarige Roest niet in omdat burgemeesters niet na hun zeventigste verjaardag mogen aanblijven.

Onrust

In zijn nieuwjaarstoespraak liet Roest nog weten dat hij de functie wel wat langer zou willen vervullen als interim-burgemeester. Die opmerking viel slecht bij de lokale partijen Hart voor Bloemendaal en Zelfstandig Bloemendaal.

Die twee partijen vroegen zelfs een extra raadsvergadering over die opmerking aan, maar dat liep op niets uit. Alleen de vier raadsleden van die partijen kwamen opdagen, waardoor er te weinig raadsleden waren om de vergadering te houden. Overigens liet commissaris van de Koning Arthur van Dijk de Bloemendaalse raad al weten dat Roest niet in aanmerking komt voor een tweede termijn.

Procedure

Nu duidelijk is dat er tien kandidaten zijn om Roest op te volgen, is de gemeenteraad weer aan zet. De vertrouwenscommissie van de raad voert in het diepste geheim gesprekken met de sollicitanten en komt dan met een aanbeveling. Uiteindelijk hakt de minister van Binnenlandse Zaken dan de knoop door en wordt de nieuwe burgemeester door de Koning benoemd, maar dat is over het algemeen een formaliteit.

De provincie laat weten dat drie kandidaten op dit moment in het openbaar bestuur werken. De overige zeven hebben een functie daarbuiten. Wat zeker is, is dat de sollicitant van goede huize moet komen om in Roests schoenen te treden. Voor hem verlieten meerdere burgemeesters het politieke toneel van de kustgemeente voortijdig. De nieuwe burgemeester van Bloemendaal wordt waarschijnlijk op 4 oktober geïnstalleerd.