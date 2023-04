Bioloog en schrijver Midas Dekkers binnenkort vereeuwigd op gevel 'geboortekroeg'

De Haarlemse bioloog en schrijver Midas Dekkers wordt geëerd met een citaat op de gevel van 'zijn' café Du Theatre in de Smedestraat in het centrum van Haarlem. Komende vrijdag wordt het kunstwerk officieel onthuld.

Het is allemaal onderdeel van het project Literatuur op de Muur, vertelt voorzitter Maarten Brock van de stichting Literair Haarlem. "We hebben al meerdere gevels mogen versieren met uitspraken van bekende Haarlemse schrijvers. De bekendste zijn natuurlijk de twee citaten van Godfried Bomans die op de gevel van de noordkant van het station staan. Dat zijn lekkere doordenkertjes."

De gevel waar de tekst van Midas Dekkers komt te hangen, is bepaald niet toevallig gekozen, zegt Brock. "De ouders van Midas Dekkers waren vroeger de uitbaters van dat café. Dekkers schreef het boek 'Volledige Vergunning' over zijn favoriete kroegen. Het citaat komt overigens ook uit dat boek. Hij schrijft over café Du Theatre dat hij er zo'n beetje ter wereld kwam."

Onder de bar geboren

Zelf schrijft Midas Dekkers daarover: "Ik ben onder de bar geboren. Zo heet dat als je van jongs af in een café bent opgegroeid. Mijn eerste vader had een café in Haarlem, de tweede een in Amsterdam."

NH Nieuws mocht de tekst op café Du Theatre al eventjes bekijken, maar we verklappen nog niets. Vrijdagmiddag om 17.00 uur wordt het citaat officieel onthuld door niemand minder dan Dekkers zelf.