Grote belangstelling op Zaanse banenmarkt voor onderwijs: "Ik weet dat er veel vraag is"

Het is algemeen bekend dat er veel juffen en meesters nodig zijn. Ook bij scholenkoepel Agora merken ze dat er een tekort is. Ze organiseren een banenmarkt om mensen te enthousiasmeren om meester of juf te worden, maar ook om te laten zien hoe docenten kunnen doorgroeien in het vak.

'Zij-instromers verdrinken niet'

"Het is hard werken om voldoende leerkrachten te houden", zegt Pieter Schotte, bestuurslid van scholenkoepel Agora."We investeren goed in onze mensen." Eén van de manieren om juffen en meesters enthousiast te houden, is om ze de kans te geven te wisselen van school. Wel is het volgens Schotte een grote puzzel om alle vacatures in te vullen. "Maar ik verwacht zeker dat we na de markt wat kunnen invullen."



Een manier om vacatures in te vullen is met zij-instromers. In september beginnen zeventien mensen het traject. Truus van Pinxteren, beleidsadviseur opleiding en coaching van Agora: "We zorgen dat de zij-instromers niet gaan verdrinken, we helpen ze enorm." Het valt op dat er vandaag veel animo voor het is. Jeroen van Waveren van de Ipabo geeft aan: "De banenmarkt trekt mensen over de streep om het wel te doen."



(Tekst gaat door onder de foto)