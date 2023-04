Vrijmarkt, minikermis en muziek: de IJmond is klaar voor Koningsdag

De IJmond is er dit jaar weer klaar voor om Koningsdag te vieren. Wil je van je rommel af, wil je juist meer rommel hebben, oud-Hollandse spellen doen of naar muziek luisteren? We kunnen weer helemaal los.

Toch was het in Uitgeest nog even spannend of het dit jaar wel door kon gaan. De Oranjevereniging van Uitgeest is ermee gestopt en er was niemand die de organisatie van Koningsdag op zich wilde nemen. De gemeente Uitgeest heeft toen de ondernemersvereniging Uitgeest (OVU) gevraagd om dit op te pakken. "De ondernemersvereniging heeft de handen in een geslagen met Buona Sera en de Feestkar om er samen een mooie Koningsdag van te maken", vertelt Yvonne Besse-van Hoolwerff, een van de voorzitters van de OVU.

De vrijmarkt (08.00-14.00) is traditiegetrouw op het Regthuysplein. En om 10.00 uur starten de festiviteiten rond het gemeentehuis met een optreden van de Uitgeester Harmonie, die het Wilhelmus ten gehore gaat brengen.

Beverwijk

Ook de vrijmarkt van Beverwijk is weer terug op de oude plek, de Breestraat. Tot grote vreugde van de winkeliersvereniging van de Breestraat. "De vrijmarkt is altijd op de Breestraat geweest", vertelt Hans Visser, voorzitter van de winkeliersvereniging, aan NH Nieuws. "Bij de renovatie van 2018-2019 is de markt verplaatst naar het parkeerterrein van het gemeentehuis en is daar stilzwijgend gebleven, maar toch vinden mensen het prettiger om de markt terug te hebben op de Breestraat. De sfeer is beter, het is overzichtelijker en voelt meer beschut. Als het waait, dan waait het ook echt."

Om 11.00 uur kunnen kinderen gratis naar een kinderfilm in Cineworld. En vanaf 15.00 uur klinkt het carillon van de St. Agathakerk voor het beiaardconcert. En mocht je nou toch van je rommel af willen en het niet hebben kunnen verkopen, dan kan je het inleveren bij het inleverpunt van Noppes.

Heemskerk

In Heemskerk wordt koningsnacht en -dag gevierd met verschillende activiteiten voor jong en oud. Uiteraard ook hier een vrijmarkt. En er is een minikermis in een tent op het Burgemeester Nielenplein. Het hele centrum is op tijdens Koningsnacht en -dag terrasgebied en in de horeca zullen diverse bands en dj’s optreden.

Velsen

Er valt dit jaar ook weer genoeg te beleven in de gemeente Velsen. Overal vrijmarkten, spelletjes en muziek. In IJmuiden speelt de IJmuider Harmonie van 09.00 tot 12.00 uur. En in Driehuis begint de optocht met kinderen onder begeleiding van Muziekvereniging Soli om 9.45 uur. De optocht start bij Serviceflat De Luchte.

Kortom: het wordt weer een koningsdag als vanouds!