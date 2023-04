Dankzij actie Bob binnen paar weken een zebrapad aan gevaarlijke en drukke weg Opmeer

Een zebrapad aan de Spanbroekerweg in Opmeer, een noodzakelijk kwaad wat betreft Bob Kolanowski die aan de weg woont. Sinds de tijdelijke afsluitingen van de A.C. de Graafweg is het er druk en gevaarlijk. Daarom ondernam hij actie, en met succes.

Het zebrapad wordt op een creatieve manier 'officieel' geopend - Nellie Laan

Buurtbewoners openden het zebrapad gistermiddag met een lang rood met wit afzetlint en een schaar. Een opluchting voor jong en oud die aan de Spanbroekerweg woont. "Het is daar echt heftig. Er worden allerlei inhaalmanoeuvres gedaan en auto's rijden veel te hard. Veel kinderen, waaronder mijn eigen, gaan in de buurt naar school of naar voetbal, dus ik ben zeker geruster nu", laat Kim Leegwater weten. Eerder nam de gemeente al maatregelen om de straatveiligheid te vergroten. Zo werd er een vrachtwagenverbod ingesteld nadat er een klachtenregen van bewoners binnenkwam. Volgens buurtbewoner Kim is dit verbod vaak genegeerd, en blijft het gevaarlijk. Ook voor Bob, die vader is van jonge kinderen, voelde het nog niet veilig genoeg. Hij klom daarom in de pen.

"Er worden daar allerlei inhaalmanoeuvres gedaan en auto's rijden veel te hard" Kim Leegwater, buurtbewoner

De afgelopen weken verspreidde hij 120 brieven bij de bewoners langs de weg. Met daarop de punten die hij graag anders wilde. Uiteindelijk leverde dit 35 handtekeningen op, die hij bij de gemeente inleverde.



"De gemeente heeft gelijk verkeersregelaars ingezet en meer gehandhaafd na het lezen van de brief", aldus Kolanowski die tevreden is over de gang van zaken. Het zebrapad is gisterochtend geplaatst, een paar weken na de actie van Bob. Jose van Ammers, die ook aan de straat woont, is meer dan blij. Ze ziet daar veel schoolkinderen oversteken en vindt het erg fijn dat weggebruikers nu gedwongen worden goed op te letten en af te remmen.

Meer zebrapaden Maar of één zebrapad genoeg is? Onder een Facebookpost op de pagina 'In Gemeente Opmeer' wordt positief gereageerd over het zebrapad, al wordt daar ook meteen de wens uitgesproken voor meer zebrapaden in de omgeving. Zo luidt een van de reacties: "Zouden ze op meer plekken in Spanbroek en Opmeer moeten doen."

Het kersverse zebrapad - Kim Leegwater