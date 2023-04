OM eist 16 jaar cel en tbs tegen Samir el Y. in hoger beroep dodelijke schietpartij Bas van Wijk

Het Openbaar Ministerie heeft vanmiddag 16 jaar cel (met aftrek van zijn voorarrest) en tbs met dwangverpleging tegen Samir el Y. geëist. Dat bleek vandaag tijdens de behandeling van het hoger beroep in de zaak rond de dood van Bas van Wijk, waarin El Y. terechtstaat. Volgens het OM zou El Y. Bas hebben doodgeschoten omdat hij zijn horloge niet wilde afgeven.

De rechtbank veroordeelde schutter Samir El Y. bijna twee jaar geleden tot 9 jaar cel en tbs, maar het Openbaar Ministerie (OM) ging direct in hoger beroep. El Y. gaf tijdens zijn proces eerder al toe verantwoordelijk te zijn voor de twee kogels die Van Wijk in de zomer van 2020 fataal werden.

Van Wijk raakt op 8 augustus 2020 op een steiger aan de Nieuwe Meer betrokken bij een ruzie tussen zijn vriendengroep en die van Samir el Y. Laatstgenoemde probeert een imitatie-Rolex van een vriend van Van Wijk te stelen, maar Bas wil dat voorkomen. El Y. schiet vervolgens twee keer op Van Wijk, die ter plaatse overlijdt. El Y. vlucht er daarop met het horloge vandoor.

De moord zorgde bijna drie jaar geleden voor vele geschokte reacties, bijvoorbeeld van burgemeester Halsema. "Alles wijst erop dat hij een onschuldig slachtoffer is, die de hoogste prijs heeft betaald voor zijn moed. Het is onverdraaglijk en intens verdrietig voor zijn familie en vrienden dat Bas zo gewelddadig uit hun midden is weggerukt", reageerde ze.