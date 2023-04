Proef met snelheidsadviezen voor elektrische fietsers

Het stadsbestuur wil al langere tijd de veiligheid op het fietspad vergroten. Plannen om een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur in te voeren bleken in maart dit jaar nog niet haalbaar binnen de huidige wet- en regelgeving. De gemeente is nog in gesprek met het Rijk over de nieuwe wetgeving die nodig is om zo'n maximumsnelheid op het fietspad door te voeren.

Veiligheid

Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) sprak in september vorig jaar al haar zorgen uit over de veiligheid door de toename van e-bikes. Het fietspad raakt steeds voller en de verschillen in snelheid, grootte en gewicht tussen de fietsers nemen ook toe, wat zorgt voor meer onveiligheid. Van der Horst over de proef: "We gaan nu voor het eerst echt op straat testen. We zijn heel benieuwd hoe het voor gebruikers is die deze technologie voor het eerst gebruiken."

Later dit jaar test de gemeente met het daadwerkelijk begrenzen van de snelheid voor elektrische fietsers. "Ik ben benieuwd op welke manier intelligente snelheidsaanpassing kan helpen om de drukke fietspaden in de stad veiliger te maken.”

Bewoners

Al een aantal jaren spreken verschillende Amsterdammers zich uit tegen (te) hard rijdende e-bikes. "Ik ken behoorlijk wat mensen, ouderen, die niet meer op het fietspad durven te rijden of überhaupt niet meer durven te fietsen. Maar ook ouders die hun kinderen niet meer alleen op het fietspad durven laten gaan. Het is echt een probleem." En: "Ik begrijp die gasten niet. Koop gewoon een fiets met terugtraprem, weet je", klonk het al in 2021 toen AT5 meerdere bewoners sprak.