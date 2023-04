Forse toename: bijna drie keer zoveel bezwaren tegen WOZ-waarde in Medemblik

In de gemeente Medemblik hebben dit jaar ruim 2.240 huizenbezitters bezwaar gemaakt tegen de WOZ-waarde van hun woning. Dat is bijna drie keer zoveel als vorig jaar. Oorzaak is de forse stijging van de OZB-belasting, van 30 procent.

Bij alle huizenbezitters in de gemeente Medemblik viel eind februari de brief over de WOZ-waarde op de deurmat. Het al aangekondigde nieuws dat deze flink is gestegen - met liefst 30 procent - zorgde toch voor gefronste wenkbrauwen, overbelaste telefoonlijnen bij de gemeente en een stortvloed aan klachten.

Hoewel de gemeente rekening hield met een toename, valt het aantal bezwaren voor de WOZ-waarde flink hoger uit dan in voorgaande jaren. Maar liefst 2.246 huizenbezitters dienden een bezwaar in. Ter vergelijking: vorig jaar waren dat er bijna 800.

No cure, no pay

De gemeente benoemt meerdere factoren voor de stevige stijging. "De OZB-belasting is fors gestegen ten opzichte van vorig belastingjaar. Het effect van de stabilisering van de woningmarkt wordt pas zichtbaar bij de volgende aanslag. Daarnaast is de opkomst van de 'no cure, no pay'-bedrijfjes een belangrijke factor geweest, wat zeker bijgedragen heeft aan de toename van het aantal bezwaren", aldus een woordvoerder tegen NH.

Want gratis bezwaar maken tegen een te hoge WOZ-waarde van de woning: het klinkt de belastingbetaler als muziek in de oren. De zogeheten ‘no cure, no pay’-bedrijven nemen de particulier het werk uit handen, maar kosten de gemeenten veel tijd en geld om die bezwaren af te handelen. Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscale Zaken) wil hun rol dan ook inperken.

Personeelskrapte

Ook de gemeente Medemblik heeft daar mee te maken. Bijna de helft van het aantal bezwaren dit jaar is ingediend door een ‘no cure, no pay’-bedrijf. Ondanks de personeelskrapte bij de gemeente, is het streven om het aantal bezwaren binnen de gestelde termijn af te handelen. "Deels wordt dit gedaan door bestaande medewerkers, nieuwe medewerkers (aangetrokken dankzij de wervingscampagne) en inhuurkrachten. Of dit haalbaar is, moet blijken."