Wallenbewoners zien nachtrust langzaam terugkeren: "Het is een eerste stap"

Een goede nachtrust en wonen op de Wallen: geen gouden combinatie. Maar er is hoop voor de bewoners, sinds de gemeente twee weken geleden nieuwe openingstijden instelde. Hierdoor moeten cafés en sekswerkers in het weekend eerder sluiten. Merken de bewoners al verschil?

"Het is echt wel wat minder druk geworden, minder herrie 's avonds laat, dat hoor ik ook om me heen", zegt Wallenbewoner Ed Huijg. Als onderdeel van actiegroep 'Stop de gekte' zet hij zich al jaren in om de drukte in zijn buurt terug te dringen. "Nu mensen weten dat ze vanaf één uur 's nachts de kroeg niet meer in mogen, is het aantal bezoekers dat langsloopt ook minder geworden."

Sinds 1 april gelden in het weekend nieuwe regels op de Wallen: cafés moeten om 02.00 in plaats van 03.00 uur dicht, en mogen vanaf 01.00 uur al geen nieuwe klanten meer binnenlaten. De sekswerkers moeten zelfs drie uur eerder stoppen: om 03.00 in plaats van 06.00 uur.