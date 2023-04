Omstanders redden passagier én hond uit te water geraakte auto in Heemskerk

Een passagiersauto is door een onbekende reden woensdagmiddag te water geraakt aan De Trompet in Heemskerk. Hierbij raakten één passagier en een hond gewond.

Woensdagmiddag rond 13.00 uur is een auto door nog onbekende reden aan De Trompet in Heemskerk te water geraakt. Omstanders zagen het ongeluk gebeuren. Zij schoten te hulp en sprongen het water in.

Hond gered

Ook een traumahelikopter en de brandweer snelden naar het ongeluk toe. Volgens een woordvoerder van de politie is er sprake van een eenzijdig ongeluk. Er is één passagier nagekeken door ambulancepersoneel, deze persoon heeft onbekend letsel opgelopen. Ook is er een hond uit de te water geraakte auto gered. Het is onbekend hoe het daarmee is.

Duikers van de brandweer zijn ook nog het water ingegaan, om te kijken of er niet nog meer mensen bij het incident betrokken waren. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.