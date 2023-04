Omstreden pannaveld in Venhuizen vandaag gesloopt: maar waar komt het nieuwe veld?

Er is begonnen met de sloop van het omstreden pannaveld aan het Padland in Venhuizen. Het zou te veel geluidsoverlast veroorzaken en moet daarom weg. Tot ontzetting van de naastgelegen basisschool en buurtbewoners. Grote vraag is waar het veld dan wel moet komen.

Schoolkinderen en buurtbewoners kijken toe hoe de eerste sloopwerkzaamheden zijn gestart. Netten en hekken worden weggehaald, en ook de stalen doelen worden uit elkaar gehaald. Morgen moet al het werk klaar zijn. Daarna wordt het veld voorlopig ingezaaid met gras.



Luuk Swier ziet het hoofdschuddend aan. De oud-docent, nog altijd als vrijwilliger verbonden aan basisschool 't Padland, stond een jaar of zeven geleden nog aan de wieg van het pannaveld. "We hebben hem toen nog feestelijk geopend met Nick Doodeman, een profvoetballer uit Venhuizen." Boos Hij ziet met lede ogen aan hoe het veld wordt ontmanteld. "Je wordt er boos van. Dit is eeuwig zonde. Er komen hier wat mensen wonen en die beginnen na vijf maanden te klagen dat ze last hebben van spelende kinderen... De schoolkinderen hebben hier zo van genoten. De gemeente had in dit verhaal ook veel intenser kunnen optreden. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een geluiddempende wal. Dat kost geld, maar wat denk je wat dit kost?" Het is het zoveelste hoofdstuk in de slepende discussie over het veld. De naastgelegen basisschool en buurtkinderen maken er gretig gebruik van. Maar enkele omwonenden beklagen zich over de geluidsoverlast. Ze kregen gelijk van de rechter, het veld staat te dicht op hun woningen. "Het is onleefbaar", aldus omwonende Andras Theunissen, die namens de bezwaarmakers spreekt. Geluidsonderzoek Het idee was dat er gezamenlijk tot een oplossing gekomen zou worden, maar die kwam er tot nu toe niet. Behalve de bezwaarmakers, wilden andere buurtbewoners het huidige pannaveld behouden. Voor andere oplossingen, zoals het veld op de huidige plek verplaatsen, moest eerst geluidsonderzoek worden gehouden. In afwachting daarvan moest het veld voor 1 mei worden weggehaald. De datum waarop anders een dwangsom zou volgen voor de gemeente. Toch was de verrassing groot dat het sloopwerk vandaag al van start ging. 'Schandalig' "Schandalig dat het nu al wordt weggehaald. Vrijdag hebben we Koningsspelen, waarom moet dit nu al", vraagt Ingrid van Heezen, directeur van basisschool 't Padland, zich hardop af. Volgens de gemeente kon de aannemer niet op een ander moment. Een uitleg die er bij de schooldirecteur niet in gaat. "Maar het heeft geen zin om je er tegen te verzetten. Ik heb ook gezegd tegen het team en de kinderen dat ze geen actie hoeven te voeren." Bij de bezwaarmakers overheerst tevredenheid. "Natuurlijk snappen we de verontwaardiging. Maar we zijn blij dat de regels gevolgd worden", aldus Theunissen. "We hopen dat mensen nu rationeel kunnen kijken naar een duurzame oplossing. Want zolang het veld er nog ligt was dat niet nodig. We wachten af wat de gemeente verder gaat doen." Tekst gaat verder onder de foto's.

Sloop pannaveld Padland Venuizen NH Nieuws/Michiel Baas

Dat is in ieder geval een bewonersbijeenkomst organiseren. Op 9 mei wil de gemeente met betrokkenen in gesprek. Daar worden ook de uitkomsten van het geluidsonderzoek besproken. Dat moet ervoor zorgen dat een nieuwe locatie niet opnieuw leidt tot juridische procedures. Oplossing "We hebben al maanden geleden een oplossing ingediend", legt schooldirecteur Ingrid van Heezen uit. "Het veld een kwartslag draaien en deels op het schoolterrein plaatsen." Een oplossing waar de bezwaarmakers in haar ogen niks voor voelen. Die willen de bestemming van het gebied wijzigen in groen of bos, waardoor ook het naastgelegen voetbalveldje moet verdwijnen. "Wij wachten eerst de uitkomsten van het geluidsonderzoek en voorstellen van de gemeente af", reageert Theunissen. Van Heezen zegt, weliswaar met tegenzin, de gesprekken aan te gaan. "Je hebt het gevoel dat je niet serieus wordt genomen." De gemeente hoopt na het gesprek ook met een voorstel richting de gemeenteraad te komen.