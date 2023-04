Frank Dutman uit Katwoude loopt 3500 km door het oosten van de VS

Als je van grote wandelroutes houdt, dan heb je in Nederland het Pietenpad, maar in Amerika heb je één van de grootste wandelroutes: de Appalachian Trail, een aaneengesloten wandelpad van 3.500 kilometer door de Appalachen in het oosten van de Verenigde Staten. Frank Dutman uit Katwoude heeft de route gelopen en kwam zelfs oog in oog te staan met een beer.

eigen foto

Omroep PIM sprak Frank Dutman bij De Bierderij in Monnickendam, voor hem bekend terrein. Hij besloot al in 1998 deze trail een keer te gaan lopen en door corona is het besluit genomen het in 2022 ook echt te gaan doen. De eerste weken was het behoorlijk wennen met 18 kilo op zijn rug maar op een gegeven moment werden zijn benen sterker en ging het klimmen en dalen hem makkelijker af. "De spullen die je aan en mee hebt zijn heel belangrijk, je wil niks overbodigs sjouwen en goed materiaal mee hebben. Dus lekkere schoenen, een lichte tent en slaapzak en handige kookspullen. Veel snoep voor de broodnodige suikers en onderweg veel noedels en gevriesdroogd eten", vertelt hij aan de lokale omroep. 15 kg afgevallen Onderweg in de bewoonde wereld was er de mogelijkheid om lekker bij te eten, maar toch was Frank 15 kg afgevallen ondanks het extra gewicht aan baardhaar. "Een baard die er wel af moest van vrouw en dochters voordat ik weer naar huis ging." Zijn oudste dochter heeft hem onderweg opgezocht en ze hebben samen een week doorgebracht en gewandeld. Dit keer viel het afscheid hem nog zwaarder.





Frank Dutman loopt Appalachian Trail - eigen foto

Onderweg kwam hij wel mensen tegen, ook wel af en toe dezelfde mensen, maar het liefst liep hij toch alleen. "In al die maanden ben ik maar een keer verdwaald, maar had ik gelukkig bijtijds het pad weer gevonden, dat overigens goed aangegeven is." Beren op de weg Frank was niet bang om beren op de weg tegen te komen. "Ik ben geen lichtvoetige wandelaar en beren lopen dan zelf snel weg", vertelt hij. Tot die ene keer dat Frank rustig zat uit te rusten en toen kwam er wel een beer zo dichtbij dat Frank hem goed kon bekijken. "Gelukkig waren er naast deze ene beer veel meer prachtige vogels en vlinders om van te genieten. Het hele interview met Frank is hier terug te zien.

Appalachian Trail De route start in de zuidelijke staat Georgia bij Springer Mountain en loopt door naar Mount Katahdin in het noordelijke Maine. Met deze twee staten erbij loop je in totaal door 14 staten, door de bergen en door bosgebied. Veel klimmen en dalen dus over meer dan 3.500 km. Een bekend boek hierover is ‘A walk in the woods’ van Bill Bryson.