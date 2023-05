Avondvierdaagse in Haarlemmermeer: deze gaan ondanks gebrek aan vrijwilligers wél door

Eerder werden in Hoofddorp (2019) en Badhoevedorp (2021) de avondvierdaagsen al geschrapt vanwege een tekort aan vrijwilligers. Om dezelfde reden ging dit evenement in Spaarndam vorig jaar niet door. Dit jaar is de stichting die de avondvierdaagse in Haarlem, Heemstede en Spaarndam organiseert officieel gestopt, omdat er weer te weinig aanmeldingen van vrijwilligers waren.

Avondvierdaagse in Zwanenburg-Halfweg gaat dit jaar niet door, omdat de jeugdvereniging die dit evenement al tien jaar organiseert zichzelf opheft. Na een jaar lang zoeken had vereniging Don Bosco nog altijd onvoldoende vrijwilligers. "Het doet pijn in ons hart", vertelt voorzitter Bastiaan Cappendijk. "Maar het laat ook wel zien dat er niet genoeg draagvlak is."

Alle avondvierdaagse-organisaties in de Haarlemmermeer geven aan dat het elk jaar weer lastig is om vrijwilligers te vinden en dat uiteindelijk meestal dezelfde mensen de handen uit de mouw steken. "We hebben een trouw vrijwilligersbestand", vertelt Petra Baak, organisator Lisse en Lisserbroek. "Maar de leeftijd van vrijwilligers is relatief hoog, waardoor er veel meer vrijwilligers afvallen dan dat er bijkomen."

In Lisse en Lisserbroek, Nieuw-Vennep, Vijfhuizen en Rijsenhout is de avondvierdaagse toegankelijk voor iedereen die mee wil doen. In Nieuw-Vennep zijn ze gewend veel deelnemers van buitenaf te hebben, vertelt organisator Mandy Kuijk. In de andere plaatsen komt dat minder voor. "We zijn dit jaar wel bang dat er veel extra kinderen komen, nu de avondvierdaagse in veel dichtstbijzijnde plaatsen niet doorgaat", vertelt Wenda Linthorst uit Vijfhuizen.

In Hoofddorp Floriande, waar sinds 2016 een avondvierdaagse is, zijn er voorwaarden gesteld voor scholen om mee te mogen doen. "We gaan eerst de scholen in Floriande langs om te vragen of ze mee willen doen en daarna volgen de andere scholen in Hoofddorp", vertelt voorzitter Willem van Vark. "Met ingang van dit jaar hebben we gezegd: als scholen mee willen doen, moeten ze per avond één verkeersregelaar aanleveren."

Voor de nieuwe scholen buiten Floriande is een extra voorwaarde. "Zij moeten een bestuurslid aanleveren", vertelt Willem, die hiervoor twee jaar bezig is geweest met het werven van nieuwe leden voor het bestuur. "Als we eerder om vrijwilligers vroegen, kregen we zelden reactie. Dat is nu wel anders: ons bestuur is weer voltallig."