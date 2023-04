'TV-fotograaf' Natasja komt tot rust in de West-Friese natuur

De oplettende televisiekijker ziet regelmatig haar naam in beeld verschijnen. Want de natuurfoto's van tv-fotograaf Natasja Juist (51) uit Midwoud zijn populair. "Het is leuk als ze uitgezonden worden. Dat is toch een eer."

NOS, SBS 6, RTL 4 en Goedemorgen Nederland. In de diverse weerbulletins duiken haar foto's steeds weer op. Kiekjes van prachtige tulpenvelden of schitterende luchten worden geserveerd aan bij elkaar miljoenen televisiekijkers. "Ik stuur ze in en als je geluk hebt, wordt jouw foto uitgekozen. Zeker in de tulpentijd stuur ik veel foto's in. Dat is voor mij de mooiste periode van het jaar."

Niets nodig

Sinds een jaar of tien is Natasja fanatiek aan het fotograferen. Bijna dagelijks is ze in de natuur te vinden, voornamelijk in West-Friesland. "Als ik buiten loop, kom ik tot rust. In de fotografie kan ik alles kwijt. Ik krijg er energie van, ik vind de natuur en het landschap prachtig. In de natuur heb ik niets nodig, behalve mijn camera. Dan kun je mij uren los laten."