De Peiling: het is goed dat de overheid autorijden duurder maakt

Als je een benzine- of dieselauto rijdt, dan kan dat vanaf volgend jaar een stuk duurder worden. Minister Rob Jetten van Energie en Klimaat heeft namelijk twee maatregelen voorgelegd aan het kabinet om de klimaatdoelen te behalen. De minister wil een verhoging van de aanschafbelasting én hij wil de benzineprijs met vijf tot tien cent duurder maken. Daarmee wordt het rijden in een benzine- of dieselauto steeds onaantrekkelijker.

Minister Jetten wil dat vanaf 2024 biobrandstof vermengd met gewone brandstoffen, verplicht wordt. Dit zou moeten leiden tot minder gereden kilometers, want biobrandstof is duurder dan gewone brandstof. De prijs voor benzine en diesel zal dan ook 5 tot 10 cent per liter duurder worden. Volgens de NOS vinden sommige partijen in het kabinet de plannen echter te ver gaan. Zij vinden dat de plannen afgezwakt moeten worden.