IJmuidense Laura naar Europees kampioenschap croupier in Brussel

Een croupier is de persoon achter een speeltafel in een casino die het spel begeleidt. Zo ook Laura uit IJmuiden, die dit al zes jaar als baan heeft.

Pittige concurrentie

Iedere vestiging had een deelnemer en een jurylid afgevaardigd. Alle twaalf deelnemers konden hun kwaliteiten laten zien aan de Blackjack- en de Amerikaanse Roulettetafel. “Het was heel spannend”, vertelt Laura enthousiast. “Ik had er lang naar uitgekeken en zat vol met zenuwen. Je moet dan gewoon presteren.” Voordat Laura mocht deelnemen aan dit toernooi heeft ze eerst al acht andere kandidaten van haar eigen vestiging in Amsterdam-West moeten verslaan. “Het was een pittige concurrentie”.

Hoge eisen

Tijdens het toernooi wordt veel van de croupiers gevraagd. “Er wordt vooral gelet op speltechnische handelingen, vaardigheden, spelleiderschap aan tafel”, legt Laura uit. “Maar het belangrijkste eigenlijk is gastvrijheid. Hoe ga je met de gasten om, hoe entertain je die. Ik ben toch de gastvrouw aan tafel.”

Hoewel Laura al ruim zes jaar werkzaam is als croupier en dit haar goed afgaat, is zo een wedstrijd toch wel andere koek. “Ik vind dit werk zo leuk om te doen. Maar tijdens de wedstrijd ben je in een andere setting en word je gejureerd. Nu moet je er ineens over nadenken over de kleine dingetjes.”

Keihard trainen

In Brussel zal Laura samen strijden met de nummer twee, David Ruijzenaars van Holland Casino Utrecht, mee voor het European Dealer Championship van 12 tot 15 juni in Grand Casino Brussels Viage. “Ik heb er heel veel zin in en ga er keihard voor trainen. De competitie zal iets anders zijn, sowieso in het Engels. Ik weet nog niet wat ik kan verwachten, dus ik moet op alles voorbereid zijn”, aldus Laura.