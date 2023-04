Eindexamenstunt leerlingen de Hogeberg: overal wc-papier, een stormbaan en nat pak

Diverse leerlingen van OSG de Hogeberg in Den Burg hadden vanochtend onverwacht een nat pak te pakken, zo schrijft mediapartner Texelse Courant . De eindexamenleerlingen hadden officieel hun laatste schooldag en dat werd - na een aantal jaar afwezigheid door corona - weer opgeluisterd met een eindexamenstunt.

De eindexamenleerlingen lieten zich de kans om er wat bijzonders van te maken niet ontnemen. De centrale hal werd versierd met slingers en wc-papier en het brandalarm ging af, waarna de leerlingen naar buiten gingen.

Brandweer

Daar wachtte een onverwachte verrassing: de brandweer was ter plekke en die zette graag de spuit even aan richting het schoolplein waar een hoop leerlingen stonden. De eindexamenleerlingen keken vanaf de balustrade vrolijk toe.

De stunt ging daarna binnen verder met een quiz voor de docenten. Een fout antwoord betekende 'slagroom in het gezicht' en het publiek mocht kiezen bij welke docent. Op het schoolplein was het overigens niet alleen een nat pak halen: er stond ook een stormbaan en er was een poffertjeskraam waar de leerlingen poffertjes konden halen.