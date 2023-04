Broekerveiling houdt de boot af: geen stalling meer voor sloepeigenaren

Jarenlang konden booteigenaren hun schuiten stallen in Museum Broekerveiling, maar die tijd is nu voorbij. De organisatie heeft bekendgemaakt dat voor de bootjes geen plek meer is. Volgens directeur Ron Karels past het niet in de doelstellingen van het museum en raken bootjes ook 'steeds vaker beschadigd'. Rob Vroegop, voorzitter van Langedijk Waterrijk, reageert verbaasd op het besluit. "Het voelt een beetje als stank voor dank."

Museum BroekerVeiling is al bijna vijftig jaar een begrip in de omgeving. Tijdens de wintermaanden is het daarnaast al vele jaren een handige stallingsplaats voor bootjes, maar daar komt nu een einde aan.

De doelstelling van het museum is om de komende jaren te groeien en daar past de stalling niet bij, vertelt directeur Ron Karels aan mediapartner Dijk en Waard Centraal. "We verwachten steeds meer bezoekers in de wintermaanden en hebben ook een groter wordende eigen vloot."

Want waar de BroekerVeiling bijvoorbeeld eerst geen eigen fluisterboten had, zijn er nu vijftien elektrische bootjes. "En wat we ook zien is dat meer schuiten beschadigd uit de stalling komen." Karels legt uit: "Omdat de ruimte te krap wordt, liggen de boten vlak naast elkaar. Als er dan iemand voorbij vaart kunnen de schuitjes tegen elkaar komen."



Het bericht komt als donderslag bij heldere hemel voor Rob Vroegop, voorzitter van Langedijk Waterrijk. De stichting zet zich in voor een betere doorvaarbaarheid van de verschillende wateren. "Ik heb het nog niet besproken met het bestuur, maar we gaan sowieso een officiële brief sturen om te zeggen wat we vinden."

'Wij hielpen museum'

Zelf heeft Vroegop ook al jaren zijn bootje bij het museum gestald. Hij vindt dat het museum daarmee weinig dankbaarheid toont. "Als eigenaren hebben we geholpen toen het museum in moeilijkheden was en nu ze in de slappe was zitten, zijn we niet meer nodig."



Dat gevoel begrijpt Karels wel, maar ziet dat naar eigen zeggen totaal anders. "Voor de toekomst van het museum kunnen we niks anders dan deze keuze maken." Rob Vroegop roept booteigenaren op te reageren op het besluit: "Hoe meer mensen die zeggen dat ze het er niet mee eens zijn, hoe beter. We moeten met z'n allen een statement maken."