Gooise Meren moet clubs nu zekerheid geven na wegvallen inkomsten papierinzameling

In Bussum heeft Show- en Drumband ViJos al eens aan NH laten weten dat de inzameling jaarlijks voor 14.000 euro zorgde. Het gemis van dit bedrag zou zelfs het voortbestaan van de vereniging in gevaar kunnen brengen. En zo zouden wel meer clubs in de problemen kunnen komen, zeker na de magere en moeilijke coronajaren.

Niet alleen was het ophalen van oud papier en karton een jarenlange traditie bij veel verenigingen, maar het zorgde ook voor een vaste bijdrage aan de clubkas. Het leverde de kerken, (sport)clubs en muziekverenigingen ieder jaar in totaal zo’n kwart miljoen euro op.

Tot teleurstelling van vele clubs in ‘t Gooi besloot de GAD in 2021 het oud papier en karton zelf op te gaan halen. De Gooise afvalwerker moest dik 3 miljoen euro bezuinigen. Door de papierinzameling zelf te doen, komt een deel van dat geld naar de GAD.

In de tussentijd kijken de GAD en de clubs naar een goed alternatief voor de papierinzameling, zodat er toch weer geld in het laatje kan komen. Maar een passende tegenprestatie vinden, blijkt makkelijker gezegd dan gedaan en daar slaat de gemeenteraad van Gooise Meren nu opnieuw op aan.

Hoewel er eind vorig jaar een beperkte proef is gehouden met de inzameling van kerstbomen in 't Gooi zien de partijen nog steeds geen goede oplossing voor de verenigingen in Gooise Meren en de rest van de regio. Omdat de GAD en het college volgens de politiek eerder hebben toegezegd dat er een goed alternatief komt, zodat de clubs verzekerd zijn van structurele inkomsten is het nu tijd dat de daad eindelijk bij het woord wordt gevoegd.

Nog voor de zomer

GDP/Hart, CDA, VVD en PvdA komen vanavond bij de raadsvergadering met een voorstel waarin zij van het college vragen de clubs financiële zekerheid te geven na 2024. Dat heeft te lang geduurd. Nog voor deze zomer moeten B&W met een voorstel komen hoe zij de getroffen clubs voldoende kunnen compenseren.

Uit overleg met de verenigingen moet blijken welke tegenprestatie zij kunnen verrichten om nieuwe inkomsten te krijgen. Daarnaast moet de GAD bij het maken van de nieuwe begroting onderzoek doen hoe deze nieuwe uitgaven te verrekenen zijn.

Nog voordat de vergadering is begonnen, is al duidelijk dat dit voorstel voldoende steun heeft. De vier indieners vertegenwoordigen 21 van de 31 zetels.