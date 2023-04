Einde van een begrip: Bakker de Houthandel uit Hoogkarspel failliet verklaard

Een strop voor klussend West-Friesland, want Bakker de Houthandel in Hoogkarspel is failliet. De rechtbank heeft gisteren het faillissement uitgesproken. Zo'n 20 werknemers zijn inmiddels op non-actief gesteld en de winkel aan de Oosterwijzend is gesloten vanwege 'omstandigheden'.

Het terrein van Bakker Bouwen en Wonen - in de volksmond bekend als Bakker de Houthandel - ligt er verlaten bij. Dat was tot voor kort wel anders. Al zo'n 30 jaar was de leverancier een begrip voor klussend West-Friesland. Zowel ondernemers als particulieren uit de hele regio kwamen er met regelmaat over de vloer om hout op te halen voor hun verbouwingswerkzaamheden.

21 werknemers

Ondanks de positieve coronajaren - toen West-Friezen massaal hun woningen gingen verbouwen - dreigen 21 werknemers op straat te komen. De rechtbank heeft gisteren het faillissement van het houtbedrijf uitgesproken.

Directeur Fred Jansen wil niet reageren en verwijst naar curator Kuno Cerutti. Die voert sinds vandaag gesprekken met overnamekandidaten om het houtbedrijf een doorstart te kunnen geven.

Volgens hem hebben inmiddels twee bedrijven concrete belangstelling getoond om het houtbedrijf 'volledig over te nemen'. "De gesprekken zijn in een goede sfeer verlopen. Ze zijn nu aan het bestuderen of een overname mogelijk en zinvol is. De belangstellenden komen niet uit de regio, maar willen hun netwerk versterken met een afzetlocatie in Noord-Holland", zegt hij.

Dalende omzet

Een dalende omzet en particulieren die terughoudend zijn met grote uitgaven, heeft de directie doen besluiten om de handdoek in de ring te gooien. Cerutti: "De coronajaren zijn voor de houtbranche enorm goed geweest. Sinds de uitbraak zijn we massaal aan het klussen geslagen en dat valt nu weg omdat de verbouwingswerkzaamheden klaar zijn. En ondanks dat de houtprijs is gedaald, zijn we toch terughoudender geworden door een duurder leven. Ook dat heeft mogelijk meegespeeld."

Om het financiële gat te dichten moest de directie geld bijleggen, maar dat lukte niet. "De bank vond het onverantwoord om door te gaan en heeft de financiering opgezegd, waardoor salarissen niet meer uitbetaald konden worden."

De werknemers zijn naar huis gestuurd, de winkel is gesloten en betalingen worden geweigerd. "We willen zo snel mogelijk met perspectief komen, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Lopende bestellingen worden door de overnemende partij doorgezet of worden uiteindelijk gecanceld."