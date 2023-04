Eid al-Fitr, is dat niet gewoon het Suikerfeest?

De ramadan is voorbij. Dit markeert het einde van de vastenperiode en de start van het Suikerfeest. Anders dan de naam doet vermoeden, wordt er veel meer dan alleen suiker gegeten. Waarom noemen we het dan toch Suikerfeest, en niet gewoon Eid al-Fitr?

Er zijn twee mogelijke antwoorden op die vraag. De term Suikerfeest zou een vertaling zijn van het Turkse Şeker Bayramı. Şeker betekent suiker en Bayrami betekent feest. In Turkije gebruiken ze die term allang niet meer: daar noemt men het ramazan bayrami, wat ramadanfeest betekent.

De andere verklaring is dat de term Suikerfeest door Nederlanders bedacht is, omdat veel mensen denken dat er op de feestdag een hoop suiker wordt gegeten. Dat laatste valt wel mee. Oorspronkelijk heet deze dag dan ook Eid al-Fitr - uit het Arabisch vertaald als 'feest van het verbreken van het vasten'.

Eid Mubarak

Eid al Fitri is één van de belangrijkste islamitische feestdagen van het jaar. De dag begint al vroeg: vanaf vijftien minuten na zonsopkomst ontmoeten de moslims elkaar voor het Eid-gebed in de moskee. Ouders en kinderen dragen hun mooiste kleding en kinderen krijgen cadeautjes.

Als het gebed voorbij is, feliciteren de mensen elkaar met Eid Mubarak. Het Suikerfeest of Eid al-Fitr is begonnen.