Voetganger in Velsertunnel, tunnel enige tijd afgesloten voor verkeer

Een voetganger in de Velsertunnel zorgde vanochtend voor de nodige paniek onder passerende automobilisten. Volgens de politie was de tunnel hierdoor enige tijd afgesloten. Inmiddels is deze weer vrijgegeven voor verkeer.

Automobilisten keken vanochtend gek op toen ze een voetganger met scooter aan de hand door de tunnel zagen lopen. Een woordvoerder van de politie zegt tegen NH dat ze vanochtend veel belletjes ontvingen van bezorgde automobilisten over 'een wandelaar in de Velsertunnel'. Rijkswaterstaat besloot naar aanleiding van de meldingen de tunnel direct af te sluiten voor verkeer.

Aangehouden

Politiewoordvoerder: "Wij hebben in de tunnel een meneer met scooter aangehouden. Deze persoon mag op het bureau komen vertellen wat hij daar wandelend deed." Volgens hem is het niet aannemelijk dat de persoon per ongeluk in de tunnel terecht is gekomen. "Je moet heel wat signalen missen wil je daar met een scooter belanden."

De tunnel is inmiddels weer vrijgegeven voor verkeer.