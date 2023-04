Gemeente Amsterdam sluit Sloterweg vanaf juli af, bestemmingsverkeer moet tijdelijk omrijden

De zogenoemde knip komt ter hoogte van de kruising met de Ditlaar en maakt de Sloterweg doodlopend. Het betekent dat een deel van het bestemmingsverkeer dus moet omrijden. Volgens het bestuur moet er snel ingegrepen worden, omdat de weg op dit moment te gevaarlijk is.

De Sloterweg geldt al jaren als één van de gevaarlijkste wegen van de stad. Plannen om de weg af te sluiten voor doorgaand verkeer werden vorig jaar januari al goedgekeurd door de gemeenteraad. Een systeem met kentekenherkenning zou ervoor moeten zorgen dat automobilisten die door de straat rijden, maar er niet in de buurt wonen, een bekeuring krijgen.

Uitstel

De camera's werden alvast opgehangen, maar in november vorig jaar kwam er ineens zand in de motor van de plannen. Wethouder Melanie van der Horst liet toen in een brief aan de raad weten dat de methode met kentekenherkenning nog niet betrouwbaar was en verder ontwikkeld moest worden. In januari werd duidelijk dat de invoering van het systeem daardoor maanden vertraging op zou lopen.

Het bestuur van stadsdeel Nieuw-West neemt de maatregel na recente ongelukken tussen auto’s en fietsers op de Sloterweg-West. "De urgentie om de situatie veiliger te maken, is hoog", zegt stadsdeelbestuurder Nazmi Türkkol. "We mogen niet toestaan dat er opnieuw iemand voor het leven beschadigd raakt, of erger, omwille van het openhouden van de weg. De slimme toegang, waardoor alleen voertuigen met ontheffing over de weg kunnen, laat op zich wachten tot eind 2023. Het gevaarlijke verkeer wacht niet."

Het doorrijverbod wordt aangegeven met borden en digitaal gehandhaafd met een camera, laat de gemeente weten. Fietsen met trapondersteuning en bromfietsers mogen wel gewoon doorrijden.