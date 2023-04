Koepelbewoners en de buren moeten nog even aan elkaar wennen

Twee acrobaten openden vanmiddag al dansend door de lucht de vleugel van de voormalige Koepelgevangenis officieel als studentenflat. Buurtbewoners, studenten en betrokkenen van het onderwijs- en ondernemersbolwerk keken toe. Er is nog wel meer integratie nodig van de campus met de wijkbewoners. "Maar tot nu toe wordt er adequaat opgetreden op klachten van overlast van de studenten", stelt wijkraadvoorzitter Albert Diederik vast.

Acrobaten dansen naar sleutel van voormalige gevangenisvleugel - NH Nieuws / Geja Sikma

Dat het campusleven nu echt van start is gegaan in de achtertuin van hun woningen, is duidelijk geworden. En bijna alle buren, zeker die even een kijkje nemen in de studentenkamers achter tralies, begrijpen dat een feestje op zijn tijd erbij hoort. Maar er is nu al wel een paar keer reden geweest om aan de bel te trekken. Pizzadozen Wijnflessen die niet in de container worden gegooid, maar ervoor worden gezet, pizzadozen met de kassabon er nog aan die rond waaien over het terrein en een feestje tot in de late uurtjes met de ramen open. Ook al zitten er nog tralies voor de ramen, ze kunnen wel open gezet worden door de huidige bewoners in tegenstelling tot de gevangenen van vroeger. Het feestgedruis galmt makkelijk over het bouwterrein richting de woningen in de omgeving. "Onze klachten worden wel snel opgepakt", vindt buurman Michel Terbraak. Er staan nu extra afvalcontainers en met de aanstelling van een sociaal beheerder van de flat hoopt studentenhuisvester Duwo ook de studenten beter te laten integreren in de buurt.

"En we gaan ook veel met sport doen", verzekert directeur Timo Timmerman van het onderwijsbolwerk Haarlem Campus. "In opdracht van hun studie moeten de studenten acties ondernemen om een band met de stad te scheppen. Er is al een hockey- en een voetbalteam en er wordt een schaaktoernooi georganiseerd in de Koepel." Maar hij is ook van mening dat de contacten met de directe buren goed moeten blijven. "Er moet in ieder geval een feest komen met de buren en de studenten", vindt Timmerman. Dat helpt misschien ook voor buurman Michel, die het nog wel een beetje spannend vindt als het straks mooier weer wordt en de studenten hun leven wat meer buiten de wooncellen oppakken.

Bouwterrein naast Koepel waar meer appartementen komen - NH Nieuws / Geja Sikma

Zo'n buurtfeest zou zomaar op dat lege bouwterrein kunnen, waar later nog meer appartementencomplexen moeten komen. Daarvoor is eerst nog een vergunning voor een parkeergarage nodig. De Raad van State stelde twee jaar geleden de directe buren in hun gelijk over hun zorgen of in die garage wel voldoende capaciteit zou komen. De gemeente moest terug naar de tekentafel. In mei wordt hier meer duidelijkheid over verwacht. Parkeer- en verkeerzorgen De wijkraad Scheepmakersdijk maakt zich daar nog wel zorgen over. "We zien nu al bij sommige evenementen in de Koepel dat het verkeer door de woonstraten aan het zoeken is naar een plekje", zegt voorzitter Albert Diederik. Hij vreest dat de in- en uitrit van de garage zoals hij dat in de laatste plannen heeft gezien, voor nog meer verkeer door de buurt zorgt. "We gaan wel goed de vinger aan de pols houden." Ook buurman Michel Terbraak is nog niet gerust op de verdere ontwikkelingen. De bouwhoogte van de appartementen blijft vooralsnog hetzelfde en dat vermindert het woonplezier. De nieuwe gebouwen dempten dan wellicht het geluid van feestende studenten, maar dat straaltje zon in zijn tuin is hij dan echt kwijt. Kijk hieronder naar de reportage waarin +Jackie en Richelle hun wooncellen laten zien.