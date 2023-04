'NH Hotels eist schadevergoeding wanneer erotisch centrum in de buurt van de RAI komt'

De krant schrijft dat Walter Kok, operationeel directeur van NH Hotels in Nederland, dat vorige week al aankondigde tijdens een bijeenkomst in de RAI. Volgens Kok loopt het hotel planschade op wanneer er een erotisch centrum in de buurt komt. In het businessplan dat NH Hotels in 2014 voor het Nhow Hotel maakte, is namelijk te lezen dat het bedrijf zich richt op congresgangers en hoogwaardige klanten, aldus de directeur.

Kok verwacht dat de komst van een erotisch centrum juist andere klanten trekt, wat ervoor zou zorgen dat de huidige groep klanten niet meer komt. Volgens Kok heeft een grote luchtvaartmaatschappij nu al aangegeven geen kamers voor personeel meer te boeken als de gemeente besluit om een groot deel van het sekswerk van de Wallen naar Zuid te verplaatsen.

Noord of zuid

De Europaboulevard is, samen met De Groene Zoom, één van de twee plekken waar het erotisch centrum zou kunnen komen, zo maakte burgemeester Femke Halsema in februari bekend. Een derde mogelijke plek is Docklandsplot op de NDSM-werf.

Sinds de bekendmaking van de locaties kunnen de plannen van Halsema op veel weerstand van bewoners, bedrijven én de sekswerkers rekenen. Eerder liet medicijnagentschap EMA al weten tegen de mogelijke verhuizing te zijn. Ook bewoners hebben al meerdere keren hun onvrede geuit.