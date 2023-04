Plan om deelvervoer uit te breiden, vooral bakfietsen: "Helpt vooral tegen tweede auto's"

Met het uitbreiden van het aanbod van deelvervoer in de stad wil de gemeente zorgen voor meer ruimte op straat. Vooral een flinke groei van het aantal deelscooters en -bakfietsen moet daarvoor zorgen. Mobiliteitsexpert Rein Aart ziet het als goede ontwikkeling, maar vindt wel dat de gemeente goed moet letten op het reguleren van het aanbod: "Het zomaar aan de markt overlaten werkt niet, dat wordt te veel chaos in de openbare ruimte."

"We zien tegenwoordig op elke hoek van de straat een manier van deelvervoer", omschrijft Rein Aart. "Het kan op heel veel verschillende manieren: deelauto's met meerdere mensen, scooters via een app en ook fietsen en bakfietsen horen daarbij." De bakfietsen zijn de nieuwste vorm van deelvervoer dat via een app per rit te huren is.

"De belangrijkste reden is voor mij dat het handig is, maar het is ook fijn iets goed te doen voor het milieu"

Op dit moment rijden er door de hele stad 770 deelscooters, de gemeente wil dat nu laten groeien naar 1.200. Na twee jaar moet dat naar 1.500 verdeeld over de hele stad gaan. De proef die de afgelopen tijd met deelbakfietsen werd uitgevoerd, moet worden omgezet naar vast beleid. De 110 bakfietsen in de Rivierenbuurt en Oost, moeten straks er straks tot 750 door de hele stad worden. "Eventueel groeien we daarna door naar 1.000 of 1.2500", schrijft de gemeente. Om de periode van de proef tot het vaste beleid te overbruggen, wordt de ontheffing voor huidige aanbieders een jaar lang verlengd.

Noord, Zuidoost en Nieuw-West

De gemeente zet bij huidige én nieuwe aanbieders van dit soort vervoer in op gebieden buiten het centrum van de stad. Die moeten namelijk ook goed bereikbaar zijn en blijven: "Daarom stimuleren we aanbieders om juist daar deelvervoer beschikbaar te maken bij de uitvraag van nieuwe vergunningen."

Volgens Rein Aart is het juist helemaal niet zo erg dat dit vooral in het centrum speelt: "Het is wel belangrijk dat de gemeente ook buiten het centrum blijft nadenken. Maar als je in Nieuw-west woont en je moet vaak met je auto op pad of je kunt er niet komen dan is die auto wel echt een goede oplossing die misschien helemaal niet hoeft te vervangen."