Huurbaas komt Beverwijkse snackbar tegemoet: City Snacks kan op vertrouwde plek blijven 

De Beverwijkse snackbar City Snacks kan toch in het huidige pand aan de Breestraat blijven. Eigenaren Hilda Laan en haar zoon Jeroen maakten vorige maand bekend de huur na 28 jaar noodgedwongen te moeten opzeggen vanwege een fikse huurverhoging en de nasleep van de coronaperiode. Dat zorgde voor veel beroering die volgens Jeroen ook de huurbaas niet ongemoeid liet.

Hilda startte 28 jaar geleden samen met haar man en zoon de snackbar aan de Breestraat. De tent is een begrip in Beverwijk, maar vanwege een huurverhoging van 19 procent voelden de eigenaren zich vorige maand genoodzaakt de huur op te zeggen.

Koud op het dak

Reden van de huurverhoging was de huurindexatie. Dat was al een poosje niet gebeurd waardoor de verhoging Hilda en Jeroen overviel: "De indexactie is helemaal volgens de regels gegaan, maar het viel ons koud op het dak. Wij hadden maar een dag om te beslissen en konden niet anders dan de keuze maken de huur op te zeggen", vertelt Jeroen.

Op dat nieuws kwamen honderden reacties en die bereikten ook de eigenaar van het pand: "Ze zijn ons uiteindelijke tegemoet gekomen en dus kunnen we blijven. We zijn zo opgelucht. We hebben vannacht eindelijk weer eens goed geslapen."

Gouden randje

Jeroen deelde het goede nieuws gelijk op Facebook: "We hadden binnen de kortste keren al bijna duizend likes. Je krijgt zo veel leuke reacties en dat geeft je echt enorm veel energie om door te gaan. Misschien is dat wel het gouden randje van dit verhaal", besluit hij.