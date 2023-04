In de Schinkelhaven moet je straks kunnen werken én wonen: "Vraag is alleen, hoe?"

Gisteravond presenteerde de gemeente voor het eerst haar plannen voor de Schinkelhaven in Zuid. Het is nu nog een bedrijventerrein, maar over twintig jaar moeten er ook tweeduizend huizen staan. En de gemeente wil ook de 'creatieve maakindustrie' behouden. "Het lijkt ons waanzinnig als hier mensen wonen en werken, de vraag is alleen: hoe?"

Dat het niet meer hetzelfde zal zijn langs de Schinkel en het idyllische Jaagpad, die bui voelen de bewoners nu al wel hangen. In de toekomst moet hier een nieuwe stadswijk verrijzen die tot ver in Nieuw-West doorloopt en in totaal voor 11.000 nieuwe woningen moet zorgen. Naast het Schinkelkwartier omvat de stadswijk ook de te bouwen woningen in het Riekerpark, rond de Nieuwe Meer en Sloten.

Er zitten nu hoofdzakelijk bedrijven op het terrein, veel ook nog waar je in overall op je werk verschijnt en niet in maatpak. De gemeente wil dat zo houden en ziet een "makersdistrict met een menging van oude en nieuwe ambachten, ondernemingen in creatieve sectoren en kleinschalige kantoren" voor zich.



"Het lijkt ons waanzinnig als hier mensen wonen en werken, de vraag is alleen: hoe?", zegt Elke Verstralen die een bedrijf in LED-verlichting heeft op het terrein. "Wij maken lawaai, we hebben vrachtwagens nodig en als hier ook kindertjes gaan rondlopen, dan moet je daar wel hele goede afspraken over gaan maken."

Grond en gebouwen particulier bezit

En dan is er voor de gemeente nog een andere complicerende, kostbare factor in de Schinkelhaven: de meeste grond en gebouwen zijn in handen van de ruim veertig bedrijven zelf. "Wij kunnen hier forever blijven zitten. Pas als we willen gaan verbouwen, dan gaan de nieuwe regels gelden. Maar wij kunnen gewoon hier LED-verlichting blijven maken", aldus Verstralen.



De gemeente gaat via een participatietraject nog het hele jaar de input van Amsterdammers verzamelen waarna het plan richting de gemeenteraad gaat. Ook met de plannen en nota's voor de andere gebieden van het Schinkelkwartier gaat de gemeente nu aan de slag.