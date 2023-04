Onaangekondigde examenstunt Cartesius Lyceum loopt uit de hand, politie grijpt in

Na eerdere excessen op de school zijn examenstunts al jaren niet meer toegestaan op het Cartesius, maar daar leek het groepje leerlingen geen boodschap aan te hebben. Schoolbestuurder Percy Henry benadrukt dat er geen vernielingen zijn aangericht, maar dat de leerlingen de school wel 'flink vervuild' hebben.

Henry vertelt dat docenten op de school aanvankelijk schrokken van de actie, maar dat ze ook 'eensgezind optraden', waardoor de school binnen tien minuten leeg was.

Vuurwerk op schoolplein

Eenmaal buiten hielden de examenleerlingen zich op het schoolplein op. Volgens Percy zorgde dat voor een aanzuigende werking op andere jongeren in de buurt, waardoor zich een groep van ongeveer vijftig mensen vormde. Daar staken ze onder meer vuurwerk af.

De schoolleiding besloot op dat moment de politie te bellen. In eerste instantie werden er handhavers op de ongeregeldheden afgestuurd. Nadat dit geen effect bleek te hebben, werd ook de politie opgeroepen. Die veegde uiteindelijk met 'ferme taal' het schoolplein leeg, laat een politiewoordvoerder weten. Daarna zou de rust op de school zijn teruggekeerd.

Schoolbestuurder Henry laat weten dat de school kort na de ongeregeldheden werd gesloten. Het is de bedoeling dat de lessen morgen wel gewoon doorgaan. De examenleerlingen bereiden zich op dit moment voor op hun examens, maar worden de komende weken nog wel op school verwacht. "Sommigen krijgen nog examentrainingen of moeten nog hun examendossier afronden. Sowieso willen we met alle betrokken leerlingen en hun ouders gesprekken voeren", zegt Henry. "Dit past natuurlijk niet in het examentraject."