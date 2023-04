Ook Den Helder gaat voor messenverbod, ondanks bezwaren van de burgemeester

De gemeente Den Helder gaat ook een messenverbod invoeren, zo meldt Regio Noordkop . De motie, ingediend door de PVV, werd maandagavond tijdens de raadsvergadering met een twee derde meerderheid aangenomen. In de afgelopen weken namen meerdere gemeentes in Nederland zo’n verbod aan, in afwachting van een landelijk verbod.

Steekwapenbezit onder jongeren is in de afgelopen jaren toegenomen. Het kabinet werkt sinds 2020 aan een wet voor een landelijk verkoopverbod voor jongeren. Niet alle gemeenten wachten dit af. Zaanstad komt in 2020 als eerste met een verbod op het verkopen en dragen van steekwapens onder jongeren. Andere gemeenten in Nederland volgen door de jaren heen en Den Helder sluit nu dus aan in het rijtje.

Burgemeester Jan de Boer van Den Helder gaf maandag tijdens de vergadering overigens aan de maatregel niet nodig te vinden: "Wij hebben nu al een artikel waarmee het college bepaalde risicogebieden kan aanwijzen waar messen verboden zijn. Volgens de wet moeten we namelijk rekening houden met proportionaliteit."

Klauwhamers

Dat is volgens De Boer ook de reden waarom landelijke wetgeving over het dragen van wapens op zich laat wachten: "Stelt u zich eens voor dat we een algeheel verbod op klauwhamers zouden invoeren. Dan zou u niet meer op de bouwplaats aan het werk mogen."

