Weg met die schooltas: examenleerlingen houden ludieke actie einde schooljaar

Van kattenbak, prullenbak tot bierkrat: examenleerlingen van middelbare school Werenfridus in Hoorn gaven vandaag gretig gehoor aan de oproep voor de 'alles-behalve-je-schooltas-dag'. Een ludieke actie in aanloop naar de laatste lesdag van het jaar, aanstaande donderdag.

"De actie komt geheel bij de leerlingen vandaan. Vorig jaar is het begonnen, onze examenfeestcommissie heeft dit bedacht en er is massaal gehoor aan gegeven", zegt teamleider Alex van Rijn. "Ik had in mijn havoklas maar één iemand met een gewone tas."

Een kinderwagen, meerdere stofzuigers, mandjes, kattenbak en kruiwagen. Het is teveel om op te sommen. Niet iedere alternatieve rugtas paste dan ook op de fiets vanmorgen. "Sommigen hebben zich laten brengen door hun ouders. Er kwam iemand met een grasmaaier, die is er niet mee komen lopen. Dus ook het thuisfront heeft ondersteund", zegt Van Rijn lachend.

Toewerken naar examen

In totaal gaat het bij Tabor College Werenfridus om 226 examenleerlingen uit de havo/vwo-klassen die examen gaan doen. En daar wordt komende dagen nog druk op voorbereid in de lessen. "We zijn examens aan het doornemen met de leerlingen en aan het voorbereiden." De eerste examens starten over een kleine maand, op 11 mei.

Of iedereen zijn spullen vandaag wel mee had? "Ja, in principe wel. Iemand vond het leuk om alleen zijn broekzak als tas te gebruiken, dus die had alleen een pen bij zich. Maar degene waar hij naast zat, kon hij prima mee samenwerken."