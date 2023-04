Na vier jaar nieuwe Veteranendag in Hoorn: "Mensen hebben leven gewaagd voor vrijheid"

Na een afwezigheid van bijna vier jaar wordt aankomende zaterdag in Hoorn eindelijk weer een Veteranendag gehouden. Dit vindt plaats bij de Grote Kerk en op het Oostereiland, waar tien jaar geleden een veteranenmonument werd onthuld. "Alle veteranen in Nederland worden in het zonnetje gezet", licht Erwin Leetink toe.

Erwin Leetink is voorzitter van stichting Veteranen Hoorn en betrokken bij de organisatie van de Hoornse veteranendag die zaterdag plaatsvindt. "Veteraan zijn heeft niets met oud of jong te maken, maar is in principe iedereen die vanuit de Nederlandse krijgsmacht op uitzending is geweest." Als veteraan kun je zowel in als uit dienst zijn. Voor wie niet op uitzending is geweest worden reünies georganiseerd.

De Veteranendag begint aankomende zaterdag om 10.00 uur. "Bij de Grote Kerk staan tot 14.00 uur oude militaire voertuigen opgesteld. Aansluitend gaan we naar het Oostereiland waar een veteranenmonument staat, uniek voor Nederland." Hier zal een ceremonie zijn met medewerking van burgemeester Jan Nieuwenburg. Daarna volgt een besloten bijeenkomst, waar onder meer 'blauwe hap' wordt geserveerd.

Bosnië

Leetink heeft zelf 3,5 jaar in het leger gezeten. "Na mijn uitzending in Bosnië ben ik afgezwaaid en de burgermaatschappij weer ingegaan." Leetink zat zelf tijdens de opbouwende tijd in Bosnië. "We deden bijvoorbeeld kledingdistributie en inspectie van gymzalen." Elke gemeente verzorgt haar eigen veteranendag. "Omdat deze mensen hun leven hebben gewaagd voor de vrijheid."

Niet iedere militair komt in gevechtssituaties terecht. "Nederland heeft best wel geëxcelleerd in het opbouwende werk", aldus Leetink. "De overlegcultuur die wij toch hebben wordt op uitzending ook vaak gebruikt. Maar er zijn heel veel mensen die wel gevechtssituaties hebben meegemaakt die met posttraumatische stressstoornis (PTSS) zijn teruggekomen."

Lezing over hulphonden