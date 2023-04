Bianca hengelt nepgranaat naar boven tijdens schoonmaken gracht Kersenboogerd

Het is voor Bianca Zwezereijn vrijwel dagelijkse kost: zwerfafval opruimen en grachten uitbaggeren rondom haar woning in de Kersenboogerd in Hoorn. "Ik was aan het opruimen, ijzer uit de sloot halen", vertelt ze.

In de wetenschap dat de opgeviste granaat nep is, belt ze het algemene nummer van de politie. "Ik had wel 112 moeten bellen, werd mij gezegd. Er kwamen direct vier politieauto's. Die hebben uit voorzorg de straat afgezet. Ze wisten natuurlijk niet zeker of het een echte of een 'neppert' was."

Tweede granaat

Het is volgens haar al de tweede granaat die in de gracht gevonden is deze maand. Op 8 april werd er al eentje door een jongetje eruit gevist. "Ik hielp hem omdat hij het niet van zijn hengel kreeg. Daar was ik toevallig ook bij, dus schrikken deed ik nu niet echt. Aan het gewicht kon ik voelen dat het geen echte was. Die ander had ik al gezien dus ik had zoiets van: ik haal hem eraf en leg hem weg."

Ook de politie heeft al snel door dat er geen groots alarm geslagen hoeft te worden. De nepgranaat is in principe niet gevaarlijk. Het wordt weleens gebruikt om een overval mee te plegen en dus te dreigen, zo wordt er haar verteld. "Het is zo'n ding wat je voor een tientje op internet koopt. Het knalt wel uit elkaar en er komt een rookwolk uit, maar het heeft niks met vroeger of de oorlog te maken."