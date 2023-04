Supermarkt ontruimd om vleermuis aan plafond: "Binnen twee minuten gevangen"

Toen het supermarktpersoneel de vleermuis maandagmiddag zag, belden ze de dierenambulance. Die kwam met twee medewerkers ter plaatse. "We hebben toen gekeken waar de vleermuis zat en hoe we daar het beste bij konden komen", legt Frans van de dierenambulance uit.

Nadat hij met zijn collega Marja en het supermarktpersoneel iedereen naar buiten had gestuurd, kwam Frans in actie. Omdat de vleermuis aan het plafond hing, hebben medewerkers pallets op elkaar gestapeld. Via die pallets kon Frans bij de vleermuis komen. "Binnen twee minuten hadden we de vleermuis gevangen", zegt hij.

Op een veilige manier

Omdat sommige vleermuizen ziektes als rabiës (hondsdolheid, red.) bij zich dragen, was het belangrijk dat voorzorgsmaatregelen werden genomen. "Als de vleermuis rond zou gaan vliegen en er waren nog mensen in de supermarkt, dan kan dit voor onveilige situaties zorgen", aldus Frans. "We moeten wel alle veiligheid in acht nemen."

Nadat Frans en Marja de vleermuis hadden gevangen, is het beestje naar Stichting de Toevlucht in Amsterdam gebracht. "De vleermuis kwam uitgedroogd bij ons binnen. We zullen de vleermuis een paar dagen goed verzorgen en dan kan hij vrijgelaten worden", legt een woordvoerder van Stichting de Toevlucht uit.