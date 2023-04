Banenswitch: Sanne werkte in ouderenzorg en maakt nu met eigen stijl kans op kappersprijs

Werkend in de ouderenzorg was Sanne Ruiter (30) uit Onderdijk op zoek naar meer creativiteit. Ze schoolde zich om tot kapster en nog geen vier jaar later maakt ze met een geheel eigen stijl kans op de Coiffure Award.

Kapster Sanne Ruiter aan het werk - NH Nieuws

Geen seconde spijt heeft ze gehad van haar overstap naar het kappersvak. "Ik merkte dat ik iets creatiefs wilde doen en evengoed met mensen wilde werken. Dat komt hier heel mooi samen", zegt ze in kapperszaak Raskappers in Schagen, waar ze werkt. "Het is een uitdaging om van ieder kapsel iets moois te maken. Haar is mooi materiaal om mee te werken, er zijn zoveel verschillende haartypes. Hier komen veel mannen, maar ik vind ieder kapsel leuk om onder handen te nemen." In haar zoektocht naar verdieping in het kappersvak stuitte ze al snel op de Coiffure Award. In de kapperszaak waar ze werkt geen onbekend fenomeen, want collega's hebben eerder al deelgenomen.

Met deze foto is Sanne genomineerd - NH Nieuws / Michiel Baas

Samen met haar werkgever Hans ging ze aan de slag. "Ik moest snel modellen zoeken en een stijl bedenken. Ik kwam erachter dat ik een voorkeur heb voor jaren '80/'90. De modellen zijn klanten, de blousjes heb ik uit de kledingkast van mijn broer en de sieraden zijn van bekenden. Hans deed de fotografie en ik de styling. We hebben alles zelf gedaan, heel low budget. Dit in tegenstelling tot veel andere deelnemers. Dat maakt het extra leuk." Haar stijl viel dermate op, dat ze uit de duizenden inzendingen bij de laatste 24 zit. "Heel tof dat het gezien en gewaardeerd wordt." Het is nu een kwestie van stemmen verzamelen. "Daar ben ik wel mee bezig, maar leg er niet de nadruk op. Ik vind het het leukste dat ik het verhaal erachter kan vertellen." Stemmen kan tot 1 mei. Op 14 mei is de uitreiking.