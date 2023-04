Bloemenmeisjes zetten de stad op de kaart: Nu maakt internet Haarlems fenomeen overbodig

Het is bijna niet voor te stellen, maar er is een tijd geweest dat Haarlem moeite moest doen om toeristen naar de stad te krijgen. Daarvoor zette de plaatselijke VVV (Vereniging voor Vreemdelingenverkeer) de Bloemenmeisjes in, een fenomeen dat in 2020 na 65 jaar een stille dood stierf. Het Bloemencorso, dat zaterdag traditioneel in Haarlem eindigt, was altijd één van de momenten waarop ze zich nadrukkelijk lieten zien.

Peer Sips, VVV-directeur in ruste, noemt de Bloemenmeisjes een geschenk van vooruitziende geesten die halverwege de jaren vijftig citymarketing bedreven toen nog niemand wist dat het bestond. De etalage die social media heet, was er nog niet. Daardoor was het noodzakelijk de Bloemenmeisjes de hele wereld over te sturen om promotie te maken voor de stad.

"In Haarlem waren ze hun tijd ver vooruit. Ik kwam in een gespreid bedje" Peer Sips, oud-directeur van de VVV Haarlem

"Tegenwoordig verkoopt Haarlem zichzelf, maar in mijn tijd moesten we erop uit", zegt Peer Sips (78). "Van wie het idee precies is gekomen, weet ik niet. Maar met de Bloemenmeisjes waren ze in Haarlem hun tijd vooruit. Daardoor kwam ik in een gespreid bedje toen ik hier in 1981 directeur werd."

Plakboeken Hij bladert door zijn plakboeken en komt foto's tegen uit Parijs, Londen, Berlijn, Wenen, Engeland en Amerika. "Het was een andere tijd", verzucht hij, "maar wel een heel mooie tijd. Én het werkte. Dat weet ik uit de bezetting van de hotels in Haarlem. Die zaten vol met Amerikanen nadat wij in Florida waren geweest." Tekst gaat verder onder de foto.

Peer Sips met een foto van de Bloemenmeisjes uit vervlogen tijden. Fred Segaar/NH Nieuws

Elisabeth Kraak, de vrouw van de toenmalige wethouder Dré Kraak, had in de tijd van Sips de eer de meisjes uit te kiezen, meestal een stuk of vijftien. Sips: "Waar zij de meisjes precies op selecteerde, weet ik niet. Maar ik vermoed dat ze Engels moesten kunnen spreken, het leuk moesten vinden om Haarlem te promoten en het was denk ik meegenomen als ze er leuk uitzagen. En ach, een mooie stad als Haarlem verkopen ging vanzelf, zeker als je erbij kon vertellen dat het vlak bij Schiphol is en Amsterdam om de hoek ligt."

"Haarlem kwam goed voor de dag in het buitenland" Peer Sips, oud-directeur van de VVV Haarlem

Bloemenmeisje was je maar voor een jaar. Dan werden ze afgelost door een nieuwe lichting, Sips: "Er werd echt werk van gemaakt. Ieder jaar kwamen er couturiers als Frans Molenaar en Edgar Vos aan te pas om de kleding te ontwerpen. Zo kwam Haarlem heel goed voor de dag in het buitenland." Tekst gaat verder onder foto van bondscoach Rinus Michels bij terugkeer in Nederland na de verloren WK-finale tegen West-Duitsland in 1974. De Bloemenmeisjes waren aanwezig om het humeur van de spelers en de trainer een beetje op te fleuren.

De Bloemenmeisjes slagen erin het humeur van bondscoach Rinus Michels op te fleuren na de verloren WK-finale van 1974. - Noord-Hollands Archief

Sips, geboren in het Brabantse Oosterhout, voelt zich na al die jaren Haarlemmer. Het doet de oud-VVV-directeur dan ook goed dat het toerisme floreert. "Ongelooflijk, als je door de stad loopt, hoor je alle talen! Heel bijzonder om te ervaren. Door internet is toerisme in een flow gekomen. Het is bijna niet meer voor te stellen, maar in mijn tijd was aankloppen bij de VVV het eerste wat je als toerist deed als je in een stad aankwam. Daar werd dan een hotelkamer voor je geregeld."

tekst gaat verder onder een filmpje van een bezoek van de Bloemenmeisjes aan Wenen in 1961.

De Bloemenmeisjes bezoeken Wenen. - Noord-Hollands Archief

Sips vervolgt: "En moet je nu eens zien! Alles gaat via social media. Als op TikTok een bepaalde horecazaak wordt aangeprezen, zoals vorige week in Amsterdam, staat er een uur later een enorme rij. Nee, daar kan geen Bloemenmeisje tegenop." Kijk hieronder naar een fotocollage van de Bloemenmeisjes door de jaren heen.