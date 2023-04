De vijf straten met meeste miljoenenwoningen liggen allemaal in Amsterdam

Het aantal miljoenenwoningen in Nederland is vorig jaar opnieuw toegenomen.Dat zijn er nu bijna 200.000, schrijft de Telegraaf naar aanleiding van een onderzoek van Calcasa. Van deze fortuinpanden staat 10 procent in Amsterdam. De top 5 straten met het hoogste aantal miljoenenwoningen zijn allemaal in de stad te vinden.

De teller van het aantal miljoenenwoningen in Nederland stond tien jaar geleden nog op 14.000. Door de stijgende huizenprijzen is dit aantal flink gestegen. In de stad alleen al stonden in 2022 ruim 20.000 miljoenenwoningen.

Miljoenengordel

De vijf straten met de meeste miljoenenwoningen in Nederland bevinden zich allemaal in Amsterdam. Vooral in de grachtengordel zijn de miljoenenwoningen goed vertegenwoordigd, met de Keizersgracht als koploper. Op deze gracht zijn minstens 578 panden een miljoen euro waard.

De nummer 2 en 4 op de lijst zijn maar een brug verder. Aan de Prinsengracht kosten bijna 500 woningen minstens een miljoen euro en aan de Herengracht zijn dit er ruim 300. De lijst wordt verder aangevuld met straten uit Zuid. In de Valeriusstraat staan ruim 350 panden van een miljoen euro of meer en in de Johannes Verhulststraat zijn dit er meer dan 250.

Belasting relatief laag

Door de stijgende woningprijzen van vorig jaar is de onroerendezaakbelasting (OZB) een stuk hoger geworden dan in 2021. Landelijk gezien is de gemiddelde OZB aanslag van een miljoenenwoning ruim 850 euro.

Volgens het onderzoek van Calcasa ligt het OZB-tarief in de stad relatief lager ten opzichte van andere gemeentes. Een miljoenenwoning eigenaar in Amsterdam betaalt gemiddeld nog geen 500 euro OZB, terwijl iemand uit Bloemendaal bijna 1.400 euro betaalt. In Amsterdam zijn eigenaren van een miljoenenwoning wat dat betreft dus nog relatief goedkoop uit.