Heerhugowaarder (27) maakte plasticvrije kauwgom uit Mexicaanse bomen

De meeste kauwgom wordt gemaakt van aardolie en bevat microplastics. Elke keer als je kauwgom eet, stop je dus eigenlijk plastic in je mond. De jonge ondernemer Milan Dontje (27) opende in Heerhugowaard een fabriek waar hij beweert plasticvrije kauwgom te maken. Het televisieprogramma Pak An Groen ging er kijken.

In een grote maalbak zit een groene, kleverige massa. Die kleur is volgens directeur Dontje afkomstig van de natuurlijke kleurstof spirulina, een soort alg. De homp gaat vervolgens een trechter in, waaruit een meterslange dikke plak kauwgom komt. Die gaat langs een wals met vormen waaruit schildpadvormige kauwgompjes komen.

De natuurlijke gom wordt gewonnen uit bomen in Mexico. In de bast worden kruizen gesneden waardoor er gom uit sijpelt. Na acht jaar is de boom hersteld en herhaalt het proces zich. Qua duurzaamheid had Dontje de bomen liever in Nederland gehad, maar ze groeien alleen rond de evenaar. Wel staat er een exemplaar in een tropische kas van de Hortus Botanicus Amsterdam waar de jungle is nagebootst.

