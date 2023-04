Pechvogel Kevin Bleeker stopt op zijn 29e met basketbal vanwege blessureleed

Vorige zomer onderging Bleeker een knieoperatie. Op dat moment speelde hij nog bij Landstede Hammers, maar op grond van de medische indicatie tekende hij bij Den Helder Suns. Tijdens zijn revalidatie keerden de klachten echter terug en moest hij opnieuw geopereerd worden. "Daarnaast wordt het me ten zeerste afgeraden verder te gaan met het beoefenen van topsport", zegt de basketballer van Suns.

Nu zijn basketbalcarrière definitief voorbij is, richt Bleeker zich op zijn maatschappelijke carrière. "Ik heb een masterdiploma in Sports Administration gehaald op Canisius College in Amerika en ik heb de laatste jaren ook werkervaring opgedaan in de sportmarketing & evenementenbranche. Wat ik nu precies ga doen weet ik nog niet, maar ik kijk er naar uit deze nieuwe periode van mijn leven te starten!”

Bleeker speelde in totaal elf wedstrijden voor het Nederlands basketbalteam. Hij heeft vijf jaar in Amerika gespeeld bij Canisius College. Daarna speelde hij nog bij het Spaanse Navarra, Den Bosch en Landstede Hammers. Met de Zwolse club werd hij in 2019 landskampioen van Nederland.