Zijspiegels gestolen rond Hilversumse Trompenberg, eerder ook in Laren en Blaricum

Bewoners van en rond de Hilversumse wijk Trompenberg werden maandagochtend wakker met een flinke spreekwoordelijke kater. De zijspiegels van meerdere auto's zijn die nacht gestolen. Hetzelfde gebeurde dat weekend ook al in Laren en Blaricum. De politie durft nog niet te zeggen of het om dezelfde groep criminelen gaat.

Hoeveel zijspiegels er precies buit zijn gemaakt, is niet duidelijk. "Omdat mensen vaak digitaal aangifte doen, duurt het wat langer voordat het bij ons binnenkomt", laat een woordvoerder van de politie weten. Wel is duidelijk dat er spiegels van auto's op de Trompenbergerweg, Bussummergrintweg en de Boomberg zijn gestolen. Buurtbewoners laten dat weten via de buurtapp.

Een slachtoffer laat aan NH Nieuws weten dat het in haar buurt in de Trompenberg goed raak was. "Rond half 2 's nachts brak iemand de autospiegel van onze auto af. Dat zagen we op de camera. Toen de hond aansloeg, ging hij ervandoor. De andere spiegel heeft hij laten zitten", vertelt ze.

"Het is een heel gedoe, helemaal omdat je zonder autospiegel niet mag rijden, tenzij de auto ouder dan tien jaar is. Nu moet hij worden weggesleept." Het ziet ernaar uit dat het vooral de nieuwere elektrische en hybride auto's het doelwit waren. "Bij een elektrische BMW zijn allebei de spiegels meegenomen."

In hetzelfde weekend was het ook in Laren en Blaricum raak. Daar werden van ongeveer tien auto's ook de spiegel eraf gejat. Het gaat ook hierbij, net als in Hilversum, vooral om de duurdere elektrische auto's. Wat ook opvalt is dat net niet de hele achteruitkijkspiegel eraf is gehaald, maar specifiek de spiegel zelf er voorzichtig uitgehaald is.

Populair

Bij de Verbond van Verzekeraars is het bekend dat autospiegels populair zijn bij autokrakers. "Het betreft inderdaad vaak buitenspiegels van dure modellen auto's, bijvoorbeeld Audi, Mercedes, BMW en Tesla", zo laat een woordvoerder van het Verbond weten. "Die zijn op de zwarte markt populair, omdat er vaak camera's en andere technische snufjes inzitten."