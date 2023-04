Einde verhaal voor kindervakantieweek in Huizen: gebrek aan vrijwilligers nekt zomers evenement

De kindervakantieweek in Huizen is ter ziele. Wegens een gebrek aan nieuwe bestuursleden en vooral nieuwe vrijwilligers is besloten de stichting op te heffen. Daarmee komt een einde aan week vol activiteiten in de zomer voor kinderen, want in tegenstelling tot vorig jaar trekt de gemeente ditmaal niet de portemonnee.

Helemaal als verrassing komt dit besluit niet. Vorig jaar al kampte Stichting Kindervakantieweek Huizen met een groot gebrek aan vrijwilligers. Er was nog maar een handvol vrijwilligers over, waardoor de editie van 2022 al geschrapt moest worden.

Kostendekkend

In de periode voor corona waren er altijd veertig tot vijftig vrijwilligers beschikbaar, waardoor er zo'n tweehonderd kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar konden sporten en spelen. In 2022 waren er ondanks een wervingscampagne van twee maanden nog maar zestien vrijwilligers over, terwijl er minstens 30 mensen nodig zijn om het vijfdaagse evenement te kunnen draaien.

Door het tekort aan vrijwillige handjes kon de stichting in augustus 2022 te weinig kinderen een plek bieden om het evenement kostendekkend te laten zijn. Voor ieder kind dat een week lang langskwam, vroeg de stichting 45 euro.

Tot verbazing van de stichting besloot de gemeente vorig jaar een alternatief te houden. Er kwam geld vrij om een Kinder Doe Week te houden in de laatste week van de zomervakantie. Huizen huurde buurtsportcoaches in om kinderen toch te laten sporten en spelen toen het stichtingsbestuur besloten had de kindervakantieweek te schrappen.

Noodoplossing

Deze eenmalige noodoplossing van de gemeente moest de stichting de tijd geven om nieuwe mensen te werven voor het bestuur en vooral het vrijwilligersbestand. Ondanks diverse oproepen om het vrijwilligersteam te komen versterken, is het niet gelukt genoeg mensen aan te trekken. Inmiddels bestaat de stichting zelfs al niet meer.

Wethouder Karin van Werven laat weten dat de gemeente niet nogmaals betaalde krachten gaat inhuren, waardoor het echt einde verhaal is voor de kindervakantieweek die in 2001 begon in Huizen. "Het is niet de taak van de gemeente om structureel een kindervakantieweek te organiseren. Daar zijn ook geen middelen voor gereserveerd. Dat betekent helaas dat er een einde is gekomen aan de kindervakantieweek", merkt de bestuurder op.