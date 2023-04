Zanger Nick Cave komt naar Amsterdam met zijn autobiografische boek 'Faith, Hope and Carnage'

De Australische postpunk legende Nick Cave komt op 2 juni naar het concertgebouw in Amsterdam. Maar dit keer niet om te zingen: de zanger komt zijn boek Faith, Hope and Carnage signeren en bespreken samen met co-auteur Seán O’Hagan.

Op uitnodiging van Brainwash Festival komt de Nick Cave zijn nieuwste boek bespreken in het Concertgebouw. Faith, Hope and Carnage, dat afgelopen september uitkwam, is gebaseerd op meer dan veertig uur aan gesprekken die de Ierse journalist O'Hagan met de frontman voerde. Het boek biedt een inkijk in het bijzonder turbulente leven van de zanger. Cave verloor twee zonen en was een tijd verslaafd aan heroïne.

Signeersessie

Het duo zal vóór de gespreksavond in Atheneum Boekhandel te vinden zijn voor een signeersessie. Fans kunnen daar van 11.00 tot 12.30 uur een handtekening laten zetten. Om 19.30 uur begint het gesprek in het Concertgebouw.

Het programma is onderdeel van de reeks specials die Brainwash Festival door het jaar heen organiseert. Brainwash kondigt de gespreksavond aan als 'een inspirerend en hoopvol gesprek en een uitgelezen kans om de verhalen van deze creatieve visionair uit de eerste hand te horen'.

Tickets zijn vanaf vrijdag 21 april te koop.