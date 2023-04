Verdachte Bovenkarspel (53) blijft twee weken langer vastzitten

Afgelopen woensdag werd het lichaam van een overleden vrouw gevonden bij een hoekwoning aan de Bourgondiëweg in Bovenkarspel. Eerder werd zij opgegeven als vermist. De politie startte een grondig onderzoek, waarbij een 53-jarige man werd aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid. Het Openbaar Ministerie laat in een reactie weten dat de man verdacht wordt van moord dan wel doodslag.

Buurtbewoners reageerden geschokt op het nieuws. "Dit soort berichten hoor je vaak in het nieuws. Als het dan in je eigen buurt is, is het heel akelig. Wat een verdriet en ellende", zegt een buurtbewoner. Naaste buren van de woning in Bovenkarspel zochten elkaar op en dronken samen koffie. "Het is een raadsel wat er gebeurd is. Het is afschuwelijk", vertelde een van hen.

Herdenkingsplek

Ook burgemeester Ronald Wortelboer van de gemeente Stede Broec leeft mee met het slachtoffer en haar buurtbewoners. Op vrijdag trok hij naar het nieuw geopende buurthuis aan de Hertog Albrechtstraat, om de hoek van waar het levenloze lichaam van de vrouw werd aangetroffen. Hier sprak de burgemeester met enkele bezoekers en buurtbewoners.

Vanessa Hakof en Esther van der Meer, de twee buurtverbinders van buurthuis Princenhof, zijn afgelopen zaterdag met andere belangstellenden naar de herdenkingsplek toegegaan om er bloemen neer te leggen, of een kaars aan te steken.